شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: إعطاء 73.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت ، أنه تم إعطاء 4ر73 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ443 ألفا و 639 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 26 أسبوعا.