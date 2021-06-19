شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية : كورونا وضعت الملايين على حافة المجاعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد برنامج الأغذية العالمي، أن تأثير الصراعات القديمة والجديدة، والصدمات المناخية، وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى نقص التمويل، وضعت الملايين على حافة المجاعة, موجهاً في الوقت نفسه نداء الدعم والاستغاثة من أجل توفير 5 مليارات دولار لتجنب المجاعة.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي تومسون فيري، إن ملايين اللاجئين يواجهون عدم اليقين والجوع حيث أصبح تأثير جائحة فروس (كوفيد 19) على ميزانيات المساعدات الطارئة أكثر وضوحا.

وأضاف تومسون فيري أن عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على شفا المجاعة أرتفع من 34 مليوناً إلى 41 مليونا ابتداءً من يونيو، مشيراً إلى أنه بدون مساعدات غذائية طارئة فورية، هؤلاء أيضا سيواجهون المجاعة، حيث أن أدنى صدمة ستدفعهم من فوق الهاوية نحو ظروف المجاعة.

وأوضح المتحدث أنه وفقاً لآخر تقييمات التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي - والتي يستخدمها العاملون في المجال الإنساني لتقييم الاحتياجات على مقياس من واحد إلى خمسة - فإن 41 مليونا "هم أشخاص في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي – أي مرحلة الطوارئ.