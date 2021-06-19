رسميا.. إيران تعلن فوز "رئيسي" بالرئاسة من الجولة الأولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إيران، السبت، فوز المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بـ18 مليون صوت.

ويصنف "رئيسي" كأحد مرشحي نظام ولاية الفقيه في إيران ورئيس السلطة القضائية ورجل الدين المتشدد.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن السبت انتخاب رئيس جديد للبلاد من الجولة الأولى "دون تسميته".

وقال روحاني من دون تسمية رئيسي: "إنه واضح لكن المباركة الرسمية ستكون لاحقاً بعد إعلان النتائج رسمياً"، مبيناً "لكن من الواضح من حصل على أصوات كافية سيتولى الرئاسة خلال 45 يومًا".

وفي وقت سابق، اعترف المرشحون الثلاثة للانتخاب الرئاسية المتشدد الجنرال محسن رضائي، والإصلاحي عبدالناصر همتي، والمرشح الثالث أمير حسين قاضي زاده هاشمي، بخسارتهم في سباق الانتخابات الرئاسية بعد إغلاق مراكز الاقتراع فجر السبت.

وهنأ المرشحون الثلاثة في بيانات لهم نشرتها وسائل الإعلام الرسمية للمرشح المتشدد المدعوم من النظام "رئيسي" بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب الداخلية الإيرانية فإن 59 مليونا و310 آلاف إيراني مؤهلين للمشاركة بالانتخابات من بينهم ثلاثة ملايين ونصف يعيشون في الخارج.



وبعد فرز 26 مليونا و406 آلاف صوت، حصل رئيسي على 18 مليون صوت، بينما حل محسن رضائي ثانيا لكن بفارق كبير في الأصوات.