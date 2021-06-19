محـمـد بـن راشد لأبناء الوطن: عليكم تطوير أنفسكم بالتعليم المستمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن العلم لا يتوقف وما نراه جديداً اليوم يصبح قديماً مع مرور الوقت.



مشيراً إلى ضرورة أن يستمر الإنسان في تلقي العلم والتطوير من نفسه، فالتوقف عن طلب العلم يؤدي إلى التراجع للوراء. وقال سموه مخاطباً أبناء الوطن في فيديو نشره عبر حسابه في «إنستغرام» ضمن وسم «ومضات قيادية»: إن الشهادة الجامعية كانت آخر المطاف عند آبائنا.

ولكن الآن التعليم مستمر، لافتاً سموه إلى أن أساتذة الجامعات والمحاضرين والمعلمين لا بد من أن يطوروا أنفسهم ويتعلموا دائماً وإلّا تراجعوا.

وحذر من التوقف عن طلب العلم، مضيفاً سموه: «متى ما قال الإنسان أنا عرفت كل شيء أصابته المعصومية وتراجع إلى الوراء».