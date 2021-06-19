قتلى وجرحى في تحطم طائرة في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون اليوم جراء تحطم طائرة من طراز "إل-410" في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية.



ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم السبت عن مصدر في أجهزة الطوارئ تأكيده أن الطائرة المنكوبة نفذت "هبوطا حادا" ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص على متنها وإصابة 13 آخرين، وأكدت وكالة "تاس" صحة هذه الحصيلة.

وأكد مركز الطيران للبحث والإنقاذ في سيبيريا أن الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيي القفز المظلي، لافتا إلى أن الحادث حصل بعد إقلاع الطائرة من مطار تاناي قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك.

وأكدت النيابة أن الطائرة المنكوبة اصطدمت بأشجار في غابة أثناء تنفيذها هبوطا اضطراريا، بعد أن أبلغ طاقمها مراقبي الحركة الجوية بتعطل أحد محركاتها.