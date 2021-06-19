الأرجنتين تحقق الفوز الأول في كوبا أمريكا

برازيليا- أ ف ب

عوّضت الأرجنتين مع نجمها ليونيل ميسي، بدايتها البطيئة وتخطت الأوروغواي 1-صفر الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا لمنتخبات أمريكا الجنوبية لكرة القدم المقامة حالياً في البرازيل.

وسجّل لاعب الوسط الدفاعي غيدو رودريغيس (13) هدف الفوز بكرة رأسية، بعد عرضية من ميسي.

وتصدّرت الأرجنتين المجموعة الأولى بأربع نقاط، بالتساوي مع تشيلي الفائزة على بوليفيا 1-صفر، وذلك بعد تعادلها افتتاحاً مع تشيلي 1-1.

وهذا أول فوز للأرجنتين، بعد ثلاثة تعادلات، أمام تشيلي (1-1) وكولومبيا (2-2) في تصفيات مونديال 2022، ثم أمام تشيلي في البطولة الحالية، عندما فرّط بتقدمه.

كما هو أول لقاء للأرجنتين مع الأوروغواي الذي خاض مباراته الأولى في البطولة الحالية، منذ التعادل الودي 2-2 في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وجمعت المباراة بين منتخبين حصدا لقب البطولة 29 مرة وأفضل لاعب في العالم ست مرات ميسي الذي اختبر بيسراه بتسديدة بعيدة الحارس فرناندو موسليرا، قبل أن يهدر المهاجم الآخر لاوتارو مارتينيس المتابعة.