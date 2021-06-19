شكرا لقرائتكم خبر عن زيوت التشحيم كاسترول تحتفي بهدى المطروشي، أول امرأة ميكانيكية إماراتية التي تحوّلت إلى أحد رموز الأمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي -
1. كونك سيدة أعمال ناجحة في هذه السن المبكرة، وتقومين بإدارة ورشة لتصليح السيارات بشكل مستقل، ما هي الرسالة القوية التي توجهينها إلى النساء الأخريات؟
إذا كنت كامرأة قادرة على مزاولة هذه المهنة، يمكن لباقي النساء القيام بها بشكل جيّد. كل ما يتطلبه الأمر هو تطوّر العقلية وإرادة للنجاح!
2. كيف تكون ردّات الفعل، حتى الآن عندما تخبرين الناس أنك ميكانيكية سيارات وأنك تملكين ورشة لتصليح السيارات خاصة بك؟
عادة، يتفاجأ الناس عندما أخبرهم إنني ميكانيكية، لأنهم غير معتادين على نساء يعرفن عن السيارات أكثر من الرجال.
3. ما هو الشيء الوحيد الذي أصبحتِ تعرفينه الآن عن النساء وتتمنين لو أنك تمكنتِ من معرفته في وقت سابق خلال مسيرتك المهنية؟
في بداية مسيرتي المهنية، كانت لدي فكرة عن مدى صعوبة إدارة ورشة لتصليح للسيارات كامرأة! شعر بعض الناس بعدم الأمان عند إعطائي سياراتهم لخدمتها، وشكّل ذلك صدمة لي. لكن تفكيرهم تغيّر بعد أن استعادوا سياراتهم في حالة مذهلة.
4. ما الذي شجعك على فتح ورشة لتصليح السيارات؟
هذا ليس عملاً بالنسبة لي. إنه شغفي. لقد كان لدي هذا الشغف منذ سن مبكرة جداً. أنا أستمتع بتصليح الأشياء، وخاصة السيارات. استخدمت فقط شغفي هذا وحولته إلى فرصة عمل لنفسي.
5. ما هي المشاكل المتعلقة بالسيارات التي تواجهها "النساء العاملات" في منطقتك؟
عندما يتعلق الأمر بالسيارات، هناك اعتقاد خاطئ بأن الرجال فقط هم من يفهمون السيارات. اليوم في أوروبا، نرى العديد من النساء يعملن في ورش تصليح السيارات. في هذا الجزء من العالم، لا يحظى هذا المفهوم بقبول كامل. لكن رؤية الكثير من النساء يقمن باستكشاف هذا المجال هو أمر جميل للغاية. إذا كان بمقدوري أن أكون مصدر إلهام للنساء في الشرق الأوسط، فسأعتبر نفسي محظوظة جدّاً!
6. لقد عملتِ مع العديد من العلامات التجارية ذات مستوى عالمي لزيوت المحركات. ما الذي تعلمتيه؟
من خلال تجربتي حتى الآن، تُعتبر زيوت التشحيم كاسترول عالمية المستوى، إن لم تكن الأفضل! تشتهر زيوت التشحيم كاسترول عالمياً بالابتكار التقني والريادة في التسويق. إن دور كاسترول في تعزيز مجموعات مهارات الميكانيكيين في الشرق الأوسط موثّق ومعروف جيداً.
7. كيف قدّمت علامة تجارية مثل كاسترول لك الإلهام وما هي رسالتك لها؟
سأقدم مثالاً واحداً يتبع غرضاً معيناً! زيوت التشحيم كاسترول هي رائدة في السوق! والشرق الأوسط ليس استثناءً. خلال هذه الجائحة، وعندما قررت كل العلامات التجارية الأخرى الاختباء، كانت كاسترول أول علامة تجارية لزيوت التشحيم تعتني بمجتمع الميكانيكيين من خلال توزيع مواد لتعقيم اليدين مجانية وتعقيم ورش العمل. زيوت التشحيم كاسترول "تجسدون الأقوال بالأفعال" وقد قدمت لي دعماً هائلاً كميكانيكية وكصاحبة ورشة على حد سواء. تم تدريب الميكانيكيين لديّ على زيوت التشحيم كاسترول وأنا ممتنة على التزامها بتوفير "التعليم والتطوير" لمجتمع الميكانيكيين.
8. ما الذي يجعلك تعتقدين أنه ما من شيء يمكنه أن يمنعك من القيام بالأشياء الصحيحة للمجتمع؟
نحن جميعاً متساوون ولكل واحد منا موهبة مميزة وخاصة. لا يوجد جنس متفوق على الآخر! كمجتمع، نحن بحاجة إلى العمل والتعلم من بعضنا البعض! في مهنتي كميكانيكية، من المهم بالنسبة لي وبنفس القدر أن أنشر الوعي على استخدام زيت المحرك المناسب للسيارة حسب ما يوصي به مصنعو قطع الغيار الأصلية للسيارات. قدّمت زيوت كاسترول لي ولفريقي التعليم على القيم والسلوكيات الصحيحة، والآن حان دوري للمساهمة في مجتمع الميكانيكيين وورش العمل.
9. نعرف أنك تملكين شغفاً بتصليح السيارات. هل لديك أيضاً شغف بقيادة السيارات؟
بالطبع، القيادة هي شغفي وهي أحد الأسباب التي تجعلني أنظر إلى السيارات بشكل مختلف. أعرف ما هو مناسب للسيارة، وعلامة تجارية مثل كاسترول تساعدني على التعلم المستمر مع آخر التحديثات من صناعة السيارات.
10. أين ترين نفسك في السنوات الخمس أو الست المقبلة؟
أرغب أن تنضم إليّ زميلاتي في الشرق الأوسط وأن يصبحن جزءاً من هذه الصناعة الناجحة. أود أن تدير النساء المزيد من ورش العمل وأن يصبحن سيدات أعمال ماهرات! ماهرة مثل الرجال؛ إن لم يكن أفضل!
11. حالياً، على أي مجال ينصب تركيزك بشكل رئيسيّ؟
حالياً، ينصب تركيزي على مواصلة تعلم أشياء جديدة عن السيارات كل يوم. أن أكون مصدر إلهام للنساء الأخريات اللواتي يرغبن في بذل ذاك الجهد الإضافي والنجاح في إدارة ورش تصليح السيارات.
12. ماذا تريدين أن تقولي للجيل القادم؟ ما الذي تريدين منهم أن يعرفوه؟
الجيل الحالي ذكي للغاية في مجال التكنولوجيا. لذلك، نصيحتي لهم هي بدلاً من أن تتعلقوا بها، استفيدوا منها على أفضل وجه. لا تخافوا من إجراء التجارب وابحثوا عن طرق مبتكرة لجعلها مفيدة أكثر للمجتمع.