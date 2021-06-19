شكرا لقرائتكم خبر عن زيوت التشحيم كاسترول تحتفي بهدى المطروشي، أول امرأة ميكانيكية إماراتية التي تحوّلت إلى أحد رموز الأمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

1. كونك سيدة أعمال ناجحة في هذه السن المبكرة، وتقومين بإدارة ورشة لتصليح السيارات بشكل مستقل، ما هي الرسالة القوية التي توجهينها إلى النساء الأخريات؟

إذا كنت كامرأة قادرة على مزاولة هذه المهنة، يمكن لباقي النساء القيام بها بشكل جيّد. كل ما يتطلبه الأمر هو تطوّر العقلية وإرادة للنجاح! 2. كيف تكون ردّات الفعل، حتى الآن عندما تخبرين الناس أنك ميكانيكية سيارات وأنك تملكين ورشة لتصليح السيارات خاصة بك؟

عادة، يتفاجأ الناس عندما أخبرهم إنني ميكانيكية، لأنهم غير معتادين على نساء يعرفن عن السيارات أكثر من الرجال. 3. ما هو الشيء الوحيد الذي أصبحتِ تعرفينه الآن عن النساء وتتمنين لو أنك تمكنتِ من معرفته في وقت سابق خلال مسيرتك المهنية؟

في بداية مسيرتي المهنية، كانت لدي فكرة عن مدى صعوبة إدارة ورشة لتصليح للسيارات كامرأة! شعر بعض الناس بعدم الأمان عند إعطائي سياراتهم لخدمتها، وشكّل ذلك صدمة لي. لكن تفكيرهم تغيّر بعد أن استعادوا سياراتهم في حالة مذهلة.





4. ما الذي شجعك على فتح ورشة لتصليح السيارات؟

هذا ليس عملاً بالنسبة لي. إنه شغفي. لقد كان لدي هذا الشغف منذ سن مبكرة جداً. أنا أستمتع بتصليح الأشياء، وخاصة السيارات. استخدمت فقط شغفي هذا وحولته إلى فرصة عمل لنفسي. 5. ما هي المشاكل المتعلقة بالسيارات التي تواجهها "النساء العاملات" في منطقتك؟

عندما يتعلق الأمر بالسيارات، هناك اعتقاد خاطئ بأن الرجال فقط هم من يفهمون السيارات. اليوم في أوروبا، نرى العديد من النساء يعملن في ورش تصليح السيارات. في هذا الجزء من العالم، لا يحظى هذا المفهوم بقبول كامل. لكن رؤية الكثير من النساء يقمن باستكشاف هذا المجال هو أمر جميل للغاية. إذا كان بمقدوري أن أكون مصدر إلهام للنساء في الشرق الأوسط، فسأعتبر نفسي محظوظة جدّاً! 6. لقد عملتِ مع العديد من العلامات التجارية ذات مستوى عالمي لزيوت المحركات. ما الذي تعلمتيه؟

من خلال تجربتي حتى الآن، تُعتبر زيوت التشحيم كاسترول عالمية المستوى، إن لم تكن الأفضل! تشتهر زيوت التشحيم كاسترول عالمياً بالابتكار التقني والريادة في التسويق. إن دور كاسترول في تعزيز مجموعات مهارات الميكانيكيين في الشرق الأوسط موثّق ومعروف جيداً.

7. كيف قدّمت علامة تجارية مثل كاسترول لك الإلهام وما هي رسالتك لها؟

سأقدم مثالاً واحداً يتبع غرضاً معيناً! زيوت التشحيم كاسترول هي رائدة في السوق! والشرق الأوسط ليس استثناءً. خلال هذه الجائحة، وعندما قررت كل العلامات التجارية الأخرى الاختباء، كانت كاسترول أول علامة تجارية لزيوت التشحيم تعتني بمجتمع الميكانيكيين من خلال توزيع مواد لتعقيم اليدين مجانية وتعقيم ورش العمل. زيوت التشحيم كاسترول "تجسدون الأقوال بالأفعال" وقد قدمت لي دعماً هائلاً كميكانيكية وكصاحبة ورشة على حد سواء. تم تدريب الميكانيكيين لديّ على زيوت التشحيم كاسترول وأنا ممتنة على التزامها بتوفير "التعليم والتطوير" لمجتمع الميكانيكيين.

