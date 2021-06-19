كندا تستقبل المزيد من اللاجئين وأسرهم هذا العام

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

قال وزير الهجرة واللاجئين والجنسية الكندي ماركو ميندتشينو يوم أمس الجمعة إن بلاده ستقبل المزيد من اللاجئين وأسرهم هذا العام في إطار جهودها لحل أزمة عالمية.



وأضاف أن كندا ستقبل ما يقارب مثلي عدد الأشخاص المشمولين بالحماية، وهم من تقدموا بطلبات لجوء وحصلوا على وضع لاجئ بعد الوصول إلى البلاد، وكذلك أقاربهم من الدرجة الأولى في الخارج. والعدد الجديد المستهدف هو 45 ألفا ارتفاعا من 23500.

تأتي تصريحات الوزير قبل اليوم العالمي للاجئين يوم الأحد.

وقال ميندتشينو مشيرا إلى أفراد أسر اللاجئين "نأمل أن يكون بإمكاننا تسهيل سفرهم، مع الأخذ في الاعتبار بشكل واضح قيود السفر السارية".