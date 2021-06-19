مصر.. مستشار السيسي يتحدث عن الموجة الرابعة لكورونا

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية والوقائية، إن القول بدخول مصر الموجة الرابعة من فيروس كورونا يعتبر استباقا للأحداث، معقبا: "لا نستطيع استباق الأحداث حول الموجة الرابعة ونستطيع تحديد ما إذا كان هناك موجة رابعة من كورونا أم لا".



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "نتابع يوميا مستوى العالم مع الإجراءات التي يتم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة من ظهور سلالات جديدة".

وأكد: "السلالات المتحورة جعلت الدولة المصرية تطبق وتهتم بالإجراءات الاحترازية على مستوى الدولة خاصة في الموانئ المصرية سواء البحرية أو الجوية للحد من وصول أي أنواع أخرى من الفيروسات لمصر".

وتابع: "الإجراءات الاحترازية وحملة التطعيمات كان لهما آثار إيجابية في المساهمة للحد من انتشار الفيروس"، مردفا: "مازلنا في حاجة لاتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد للحد من انتشار الفيروس بشكل عام".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن السلالة الهندية من فيروس كورونا "دلتا"، أصبحت مهيمنة في جميع أنحاء العالم.

وقالت سمية سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية إن متحور كورونا الهندي بات سائدا في جميع أنحاء العالم وذلك بسبب السهولة الكبيرة في انتقاله بين الأشخاص، وفقا لوكالة "رويترز".