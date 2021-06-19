مصر تسجل 589 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم أمس الجمعة تسجيل 589 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و31 حالة وفاة.



وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الجمعة إلى 276190 إصابة، كما ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 15791 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 204701 حالة.