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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة مساء الخميس، في إشارة إلى إمكانية إطلاق قذائف صاروخية من القطاع..

 

ويأتي ذلك بعد قصف طائرات إسرائيلية لـ 3 مواقع لحماس في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

 

وأفاد مصدر محلي فلسطيني وفقا لـ"العين الإخبارية" بأن طائرات إسرائيلية أطلقت 4 صواريخ على الأقل تجاه موقع لحماس في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

 

وذكر المصدر أن دوي انفجارات كبيرة سمع في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

 

وفي تطور لاحق، قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعًا آخر في خانيونس جنوب قطاع غزة، وموقعا ثالثا في منطقة السودانية شمال غربي القطاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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