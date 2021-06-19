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استطلاع رأي يكشف عن تراجع شعبية أردوغان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة “أوراسيا” للأبحاث والمقربة من الحزب الحاكم، عن انخفاض نسبة تأييد الرئيس رجب طيب أردوغان.

 

رئيس مؤسسة الأبحاث “أوراسيا” كمال أوزكيراز، المقرب من حزب العدالة والتنمية أكد أن “أردوغان خسر للمرة الأولى في استطلاع أوراسيا”.

 

وعن السؤال المطروح حول أهم مشاكل تركيا، أعطى 47.5٪ من الناخبين إجابة “الاقتصاد”، وجاء معدل البطالة بعد الاقتصاد بنسبة 16.5 في المائة، ووباء بنسبة 13.2 في المائة.

 

عند سؤالهم عن ما يعرفونه عن مشروع قناة إسطنبول، أجاب نصف المشاركين تقريبًا “لا أعرف”، بينما كانت نسبة الذين لم يدعموا قناة إسطنبول 41 في المائة، فإن نسبة مؤيديها كانت 38.1 في المائة.

 

وأيد 49.2٪ من الناخبين إجراء انتخابات مبكرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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