الأوقاف اليمنية تندد بعمليات ميليشيا الحوثي باقتحام وإغلاق عدد من المراكز الشرعية

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الأوقاف اليمنية، رفضها وإدانتها الشديدين للأعمال القمعية العنصرية والمذهبية البغيضة، التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وذلك في تعليق للوزارة على عمليات اقتحام وإغلاق عددٍ من المراكز الشرعية والصيفية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الإرهابية.

ووصفت الوزارة في بيان أمس، تلك الممارسات بأنها سلوك همجي يكشف مستوى القطيعة بين هذه الميليشيا وبين الشعب اليمني وهويته وعمقه العربي والإسلامي، وطالبت الجهات الرسمية والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الأعمال العدائية.

كما دعا البيان الذي بثه الموقع الإلكتروني للوزارة، جميع القوى الوطنية إلى العمل الجاد والفوري على رص الصف من أجل مواجهة ميليشيا الحوثي، التي قال إنها تعمل جاهدةً على احتكار المحاضن العلمية وتحويلها إلى محاضن طائفية لتجنيد الطلاب للقتال والإرهاب، وتنفيذ دورات تعبوية، وإصدار التعميمات المفخخة لخدمة أجندتها الهادفة لمسخ الهوية اليمنية، ومحاولة تكريس الخرافة والثقافة الإيرانية الهدامة.

وطالبت وزارة الأوقاف اليمنية، المجتمع الدولي إلى النظر في جذور المشكلة اليمنية وفي مقدمتها ثقافة الاستعلاء والعنصرية التي تنطلق منها هذه الميليشيا الإرهابية وتمثل أخطر روافدها في الحرب على الشعب اليمني وهويته، وتحث على مساعدة اليمنيين في التغلب على هذه الثقافة المتخلفة وتجريمها وصولاً إلى تحقيق السلام وعودة التعايش السلمي.