روحاني يعلن انتخاب رئيس جديد لإيران من الجولة الأولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، انتخاب رئيس جديد للبلاد من الجولة الأولى "دون تسميته".

وقال روحاني من دون تسمية رئيسي: "إنه واضح لكن المباركة الرسمية ستكون لاحقاً بعد إعلان النتائج رسمياً"، مبيناً "لكن من الواضح من حصل على أصوات كافية سيتولى الرئاسة خلال 45 يومًا".

لكن وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلت عن محسن رضائي أحد مرشحي الرئاسة تهنئة وجهها لـ"إبراهيم رئيسي" على انتخابه رئيساً جديدا لإيران.

ويصنف "رئيسي" كأحد مرشحي نظام ولاية الفقيه في إيران ورئيس السلطة القضائية ورجل الدين المتشدد.

وفي وقت سابق، اعترف المرشحون الثلاثة للانتخاب الرئاسية المتشدد الجنرال محسن رضائي، والإصلاحي عبدالناصر همتي، والمرشح الثالث أمير حسين قاضي زاده هاشمي، بخسارتهم في سباق الانتخابات الرئاسية بعد إغلاق مراكز الاقتراع فجر السبت.

وهنأ المرشحون الثلاثة في بيانات لهم نشرتها وسائل الإعلام الرسمية للمرشح المتشدد المدعوم من النظام "رئيسي" بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب الداخلية الإيرانية فإن 59 مليونا و310 آلاف إيراني مؤهلين للمشاركة بالانتخابات من بينهم ثلاثة ملايين ونصف يعيشون في الخارج.

وبعد فرز 26 مليون و406 ألف صوت، حصل رئيسي على 16 مليونا و507 آلاف صوت، بينما حصد محسن رضائي على 3 ملايين و95 ألفا، وفق أرقام غير رسمية.

وومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية الإيرانية مساء اليوم نتائج الانتخابات الرئاسية على أن تعلن نتائج انتخابات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية) يوم غد الأحد.

