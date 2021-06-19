انتخابات إيران.. رضائي يعترف بخسارته ويهنئ رئيسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر المرشح المتشدد للانتخابات الرئاسية الإيرانية والجنرال السابق في الحرس الثوري محسن رضائي، خسارته وفوز حليفة المتشدد إبراهيم رئيسي.

بيان محسن رضائي، جاء عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات، وقال رضائي وهو يؤكد خسارته للانتخابات الرئاسية "أهنئ الشعب الإيراني الذي انتخبت إبراهيم رئيسي"، متمنياً لرئيسي النجاح في هذه المسؤولية الجديدة.

وجاء موقف محسن رضائي قبل أن تعلن وزارة الداخلية النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية ونسبة المشاركة والتي من المتوقع أن تعلن مساء اليوم، فيما تظهر النتائج الأولية غير الرسمية عن تقدم كبير لمرشح النظام إبراهيم رئيسي على منافسيه، الثلاثة هم محسن رضائي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي والمرشح الإصلاحي عبد الناصر همتي.



وقالت الداخلية الإيرانية إنه كان هناك 59 مليون و310 ألف إيراني مؤهل للمشاركة بالانتخابات من بينهم ثلاثة ملايين ونصف يعيشون في الخارج.

وبحسب نتائج غير رسمية بعد فرز 26 مليون و406 ألف صوت، حصل رئيسي على 16 مليون و507 ألف، بينما حصد محسن رضائي: 3 مليون و95 ألف.