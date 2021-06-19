شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 589 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم أمس الجمعة تسجيل 589 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و31 حالة وفاة.



وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الجمعة إلى 276190 إصابة، كما ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 15791 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 204701 حالة.