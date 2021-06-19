صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة مساء الخميس، في إشارة إلى إمكانية إطلاق قذائف صاروخية من القطاع..



ويأتي ذلك بعد قصف طائرات إسرائيلية لـ 3 مواقع لحماس في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأفاد مصدر محلي فلسطيني وفقا لـ"العين الإخبارية" بأن طائرات إسرائيلية أطلقت 4 صواريخ على الأقل تجاه موقع لحماس في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكر المصدر أن دوي انفجارات كبيرة سمع في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي تطور لاحق، قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعًا آخر في خانيونس جنوب قطاع غزة، وموقعا ثالثا في منطقة السودانية شمال غربي القطاع.