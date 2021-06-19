مسؤول أمريكي يتوقع فشل مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع مسؤول أمريكي فشل المفاوضات غير المباشرة الجارية حاليا مع إيران بشأن العودة للاتفاق النووي لو استمرت لفترة طويلة.



ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن المسؤول، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، قوله "إن الولايات المتحدة ترغب في العودة إلى الاتفاق النووي قبل انتخاب رئيس جديد في إيران".

وأضاف ولكن إذا استمرت المفاوضات حول الاتفاق النووي لفترة طويلة فمن المرجح أن يكون مصيرها الفشل، لأن امتدادها حتى أغسطس/آب المقبل سيكون مقلقا.

وتابع، الولايات المتحدة لا تنوي الاستمرار في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني لأسابيع وشهور، ولن نغير طريقتنا في التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وما سيحدث بعد انتخاب رئيس جديد لطهران قضية مختلفة.

وانطلقت مفاوضات غير مباشرة في بداية أبريل/نيسان في العاصمة النمساوية فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، يتوسط فيها الأوروبيون خاصة وبقية الموقعين على الاتفاق المبرم عام 2015، بهدف الحؤول دون تطوير طهران سلاحا نوويا.

وتهدف المباحثات إلى إيجاد سبل لعودة واشنطن إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق النووي، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده منه أحاديا.