انتخابات إيران.. إغلاق كل مراكز الاقتراع والسماح للمتواجدين فقط داخل المراكز بالمشاركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية إسماعيل موسوي، مساء الجمعة، إن جميع مراكز الاقتراع أغلقت بشكل كامل، مشيراً إلى أن الموجودين داخل المراكز سيُسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم.



وأوضح موسوي، في حديث للصحفيين وفقا للعين"، في طهران: "أبواب مراكز الاقتراع أغلقت في تمام الساعة الثانية من فجر اليوم السبت، ولكن التصويت مستمر ما دام الناس في مراكز الاقتراع".

وبدأت عمليات العد والفرز في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تعلن نتائجها مساء يوم السبت.

وفشل المرشح الإصلاحي عبد الناصر همتي في إقناع وزارة الداخلية بتمديد فترة الاقتراع لمدة ساعتين، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وتحدث مسؤولون إيرانيون عن أن عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية بلغت 28 مليونا و400 ألف مع إغلاق مراكز الانتخابات، مشيرين إلى أن هناك عددا آخر لم يدلِ برأيه وموجود في مراكز الاقتراع.

وانطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية ومجالس المحافظات صباح يوم الجمعة ويحق لنحو 59 مليون و310 ألف شخص المشاركة بالانتخابات من بينهم ثلاثة ملايين ونصف يعيشون في الخارج.

ويتنافس المرشحون على منصب رئاسة الجمهورية أربعة أشخاص، ثلاثة من التيار المتشدد يتقدمهم إبراهيم رئيسي ومرشح إصلاحي منافس له هو عبدالناصر همتي.