رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي يهاجم أردوغان لتستره على فساد صويلو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب صمته تجاه ادعاءات زعيم المافيا التركية سادات بكر، حول تورط وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في قضايا فساد.



وقال علي باباجان في مؤتمر حزبه بمدينة إسبرطة التركية، موجهًا حديثه للرئيس أردوغان: «ألن تقول وتعترف أن الشخص الذي كلفته بضمان الأمن الداخلي للبلاد، لديه مشكلة أمنية؟ هل ستستمر في عنادك أم أنك لا تتحرك».

وأضاف: «لا أفهم كيف يتحمل السيد الرئيس عبء الوزير المذكور اسمه وسط تلك الادعاءات، من الممكن أن تكون هناك أشياء مختلفة مع استمرار هذا المسلسل».

وطرح باباجان حزمة تساؤلات وجهها للرئيس أردوغان: «السيد أردوغان هل أنت رئيس دولة فيها انقسامات ومجموعات لوبية؟ هل يقوم الوزراء أو أعضاء السلطة القضائية أو البيروقراطيون بأنشطة عصابية في إدارتك؟ هل تمويل الأخبار دعمًا لك ناتج عن المخالفات؟ هل يدافع عنك بعض القتلة في الإعلام؟ ليجيب عن هذا الأسئلة بـ(لا). إذا لم يجب، فالصمت يعني صحة هذا»، متابعًا: «أنا لا أطرح هذه الأسئلة نيابة عن حزب (ديفا)، بل أطرحها نيابة عن بلدي الحبيب الذي يدعم ويصوت للسيد أردوغان».