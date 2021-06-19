شكرا لقرائتكم خبر عن 68 مليار جنيه تكلفة المشروع القومى لتبطين الترع وانتهاؤه فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمثل الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21)، والتى وافق عليها مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى، فى استهداف تحقيق العام المالى القادم معدل نمو 5.4%، ومعدل تضخم يصل لـ 5.6% في العام الحالي و6% العام المالي القادم وللمرة الأولى تبلغ الاستثمارات المستهدفة نحو تريليون و250 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 51% عن العام الجارى .

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أبرز مبادرات وبرامج قطاع الزراعة والري بالخطة الجديدة، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرات في الاستغلال الأمثل للموارد المائية من خلال مبادرات: تبطين وتأهيل الترع، استغلال المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، نقل المياه من محطة معالجة مصرف بحر البقر، الري الحديث.

وفيما يتعلق بمبادرة تأهيل وتبطين الترع فتتمثل أهداف هذه المبادرة، في هدف اقتصادي من خلال توفير فرص عمل، أراضي زراعية مكتسبة، وهدف اجتماعي هو العدالة في توزيع المياه، وهدف بيئي هو توفير 5 مليار م3/ سنويًا، وتتمثل المستهدفات للمشروع تتضمن تأهيل 7000 كم والتكلفة الكلية تبلغ 17.5 مليار جنيه، والمدى الزمني له 2021/20 – 2022/21 "المرحلة الأولى"، إلى جانب استكمال حوالي 1200 كم بتكلفة 4 مليارات جنيه عام 2023/22.

ويأتى هذا المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر أبريل الماضى، ليساهم فى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفراً فى مياه الرى بحوالى 5 مليارات متر مكعب سنويًا، خاصة أن التوجيهات تضمنت سرعة الانتهاء من المشروع خلال عامين فقط بدلاً من عشر سنوات، وكانت قد أوضحت وزير التخطيط أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف ترع بأطوال إجمالية حوالى 20 ألف كم فى مُختلف المحافظات، بتكلفة 68.18 مليار جنيه، ومُخطط إنهاؤه بنهاية العام الـمالى 2023/2024.

وكشف تقرير لقطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والرى، فى وقت سابق، أنه تم تنفيذ مشروعات الرى الحديث فى 278.212 ألف فدان حتى الآن، بنسبة 53.92%، وأن خطة الوزارة تستهدف تنفيذ التطوير فى مساحة 516 ألف فدان، وفى سياق آخر تتمثل جهود مشروع تأهيل الترع والرى الحديث، حيث جرى الانتهاء من تأهيل 1503 كيلو مترات من الترع، وجار تنفيذ 5095 كيلو مترا، وكذلك توفير الاعتمادات لـ1192 كيلو مترا من الترع، كما أنه من المستهدف تأهيل 7790 كيلو مترا من الترع تنتهى بمنتصف 2022، بجانب العمل على نشر الوعى والعمل للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث واستخدام نظم الرى الذكى.