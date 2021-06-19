تراجع الإصابات الجديدة بكورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 500

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

تراجعت الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 500 إصابة جديدة اليوم السبت مع تصاعد وتيرة حملة التطعيم في البلاد واستعداد الحكومة للإعلان عن نظام معدل للتباعد الاجتماعي.

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 482 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 456 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 150720، ووفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة بكوفيد-19، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1997 وفاة منذ ظهور الفيروس، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.​