اعتقال 26 شخصًا بسبب مباراة انجلترا واسكتلندا في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن إنها اعتقلت 26 شخصا في لندن يوم الجمعة خلال عملية للشرطة خاصة بمباراة انجلترا في بطولة يورو 2020 ضد خصمها اللدود اسكتلندا في استاد ويمبلي.

وأوضحت الشرطة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت انه تم اعتقال 26 شخصا "بموجب العملية الشرطية لكرة القدم"، بسبب ارتكاب جرائم تشمل الاخلال بالنظام العام وحيازة سلاح هجومي والسكر والاعتداء على عناصر الشرطة، وهو ما قالت الشرطة إنه أسفر عن إصابات طفيفة بين عناصرها.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة إنها حتى الساعة 1030 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (2130 بتوقيت جرينتش) كانت قد اعتقلت 18 شخصا، وكتبت على تويتر إن أغلب هؤلاء اعتقلوا في وسط لندن وفي منطقة استاد ويمبلي".

وقالت الشرطة في أعقاب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في ويمبلي، في شمال غربي لندن، إن عددا كبيرا من الأشخاص تجمع في ميدان ليستر بوسط المدينة.

وأضافت الشرطة أنه تم اخلاء الميدان حوالي الساعة 0115 من صباح اليوم السبت إلا أن هناك مجموعة من الأفراد لازالت موجودة في المناطق المحيطة.​