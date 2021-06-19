حدث ليلاً| تفاصيل نظام التعليم الجامعي الجديد.. والزمالك يتوج بطلًا لكأس مصر للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

31 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 204701 حتى اليوم.

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حريق يلتهم غرفة نوم داخل شقة بالصف دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في شقة بمركز الصف جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مساكن قرية زرزارة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب.

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النيابة العامة تأمر بحبس متهم بالاعتداء على سيدة وابنيها بحي السلام

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بالاعتداء على سيدة وابنيْها بحي السلام 4 أيام على ذمة التحقيق.

حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت انتشار مقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه اعتداء شخص على سيدة بالضرب، وتزامن ذلك مع تقديم المجني عليها بلاغًا ضدَّ المتهم أوضحت فيه أن سبب اعتدائه عليها مطالبته إيَّاها بقيمة إيجار حانوت ملكه، فتولت «النيابة العامة» التحقيقات.

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بدون زيادة مصروفات ويطبق على هؤلاء الطلاب.. تفاصيل نظام التعليم الجامعي الجديد "فيديو"

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل نظام التعليم الجامعي الجديد وإلغاء نظام سنوات التخرج.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي": "أنه يتم متابعة الأنظمة الجديدة في التعليم حتى نواكب بخريجينا ما يحدث في العالم".

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الصحة: ملتزمون بتطعيم مراقبي لجان الامتحان بالجامعات وإدراجهم وفق الفئات الأولى

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة لشئون الإعلام والتوعية، إن الدولة قد التزمت بتطعيم القائمين بالإشراف على أداء الامتحانات بوزارة التعليم العالي وإدراجهم وفق الفئات الأولى للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

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"أسرع في الانتشار".. استشاري جراحة بـ لندن يوضح خطورة متحور "دلتا"

قال الدكتور أحمد المشتت، استشاري الجراحة بالمستشفى الملكي بلندن، إن متغير دلتا هو تحور في التركيب الجيني لفيروس كورونا، مما يغير من أعراض الإصابة، حيث أنها تنتشر بصورة أسرع بنسبة 65% من السلالة التي كانت موجودة في السابق وكان يطلق عليها ألفا البريطانية.

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أشعل ومساعده النار في جسديهما.. ميكانيكي يفارق الحياة داخل المستشفى

لفظ ميكانيكي أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى أم المصريين متأثرا بإصابته بحروق بنسبة 90 % جراء إضرامه ومساعده النار في جسديهما بالشيخ زايد، الأسبوع الماضي.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بإشعال شخصين النار في جسديهما بنطاق الحي الثاني دائرة قسم أول الشيخ زايد.

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كرة طائرة.. الزمالك يُنهي سيطرة الأهلي بالتتويج بكأس مصر في مباراة من 5 أشواط

توّج فريق الرجال بنادي الزمالك لكرة الطائرة ببطولة كأس مصر نسخة موسم (2020 - 2021) بالفوز على الغريم التقليدي الأهلي بنتيجة (3-2) في عدد الأشواط.

وأنهى الزمالك سيطرة الأهلي على بطولة كأس مصر بعد الفوز مساء اليوم، ليحقق ابناء ميت عقبة البطولة السادسة، في المقابل توقف رصيد الأهلي عند 21 بطولة.

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مستشار الرئيس للصحة: 40% من المصريين يتلقون لقاح كورونا خلال الأشهر المقبلة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن مصر اتفقت مع الاتحاد الإفريقي وهيئة مركز التنبؤ بالأمراض والوقاية الإفريقي لتوفير نحو 300 مليون جرعة إلى إفريقيا من لقاح "جونسون آند جونسون"، وسيكون نصيب مصر 25 مليون جرعة.

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إنقاذ ٣٣ شخصا من الغرق بشواطئ رأس البر

شهدت مدينة رأس البر، في دمياط، توافد المئات من الأهالي للاستمتاع بالبحر، اليوم الجمعة، تزامنا مع تكثيف الجهود الأمنية وانتشار الكمائن على الطرق.

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مسئولون أمريكيون: السفن الإيرانية غيرت مسارها بعيدًا عن فنزويلا

أعلن مسؤولون أمريكيون أن السفن الإيرانية، التي يعتقد أنها في طريقها لفنزويلا لتسليم الأسلحة، غيرت مسارها.

وأضاف المسؤولون - في تصريحات لصحيفة (بوليتيكو) الأمريكية - أن السفن يمكن أن تتجه نحو البحر المتوسط إلى سوريا أو إلى روسيا.

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الناتو يأسف لقرار روسيا الانسحاب من اتفاقية "السماء المفتوحة"

أعرب حلف الشمال الأطلسي "الناتو" عن بالغ أسفه، اليوم الجمعة، بالخطوة التي اتخذتها روسيا بإبلاغ الحلف بقرارها الانسحاب من اتفاقية "السماء المفتوحة"، التي تعد أداة مهمة وقانونية تسهم في الشفافية والأمن والاستقرار؛ فضلاً عن الثقة المتبادلة في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

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العدل الأمريكية تنشر فيديو جديد يدين مؤيدين لترامب في أحداث الكونجرس

نشرت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو قالت إنه لمؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب كان أحدهم "يسخر من" و "يطارد" و"يدفع" قوات إنفاذ القانون خارج مقر الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" خلال أحداث الاعتداء عليه في 6 يناير الماضي.

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بايدن يدعو إلى زيادة التطعيم مع انتشار السلالة "دلتا" في الولايات المتحدة

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة بجهود التطيعم في الولايات المتحدة، معلنا أنه تم إعطاء 300 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) في أول 150 يوما من حكمه.

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لوقف صادرات الأسلحة إلى ميانمار

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارا غير ملزم يطالب بوقف صادرات الأسلحة إلى ميانمار التي يعصف بها العنف.

وصوتت الجمعية التي تضم 193 دولة بأغلبية كبيرة لصالح مشروع القرار ، الذي يدين أيضا الانقلاب العسكري الذي حدث في أول شباط/فبراير، وطالب بإطلاق سراح الزعيمة التي تمت الإطاحة بها أون سا سو تشي وغيرها من السجناء السياسيين.

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