"كورونا" في 24 ساعة| 589 إصابة في مصر.. واستشاري جراحة يوضح خطورة متحور "دلتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 589 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 31 حالة جديدة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ تضمن الخطة التي أعدها قطاع الطب الوقائي بالوزارة لتأمين الامتحانات، بغرض الحد من انتشار فيروس "كورونا" بين الطلاب.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

31 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

الصحة: ملتزمون بتطعيم مراقبي لجان الامتحان بالجامعات وإدراجهم وفق الفئات الأولى

العزل الفوري للمشتبه بهم.. الحكومة تعلن خطة تأمين الامتحانات

مستشار الرئيس للصحة: 40% من المصريين يتلقون لقاح كورونا خلال الأشهر المقبلة

مستشار الرئيس للصحة: الإجراءات الوقائية والتطعيم أسهما في خفض إصابات كورونا

مستشار الرئيس للصحة: تشخيص الإصابة بالفطريات معروف وأدويتها متاحة

بالأسماء والعناوين.. 124 مركزًا لتوثيق وتلقي لقاح كورونا للراغبين في العودة لعملهم بالخارج

من الإصابة بـ"كورونا" إلى "تحتاج لأكسجين".. كيف تطورت حالة دلال عبدالعزيز الصحية؟

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إيطاليا تفرض على الوافدين من بريطانيا حجرا صحيا لمدة خمسة أيام

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"أسرع في الانتشار".. استشاري جراحة بـ لندن يوضح خطورة متحور "دلتا"

البرازيل: 2500 حالة وفاة و99 ألف إصابة بفيروس "كورونا"

إصابة أسد بكورونا في حديقة حيوان بسريلانكا