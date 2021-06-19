برلماني تركي سابق يوجه انتقادات حادة للرئيس التركي: لا أحد في العالم يتحرك بمثل موكب أردوغان وحراساته

انتقد النائب السابق، بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، برهان شمشك، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب عدد المركبات الهائلة لحمايته والاحتياطات المتخذة أثناء خروجه من مطار أنطاليا وهو عائد من أذربيجان، وذلك في ظل الأوضاع المتردية للشعب التركي.

وأضاف شمشك وفقًا لما ذكره موقع «تي 24» التركي: «هذ هو وضعنا شعبنا العزيز، لا يوجد نظام حماية من هذا القبيل في العالم»!

يُذكر أن نائب حزب الشعب الجمهوري في مرسين، علي ماهر باشارير، أكد في وقت سابق، أن إنفاق إدارة الحماية الرئاسية للأشهر السبعة الأولى بلغ 161 مليون ليرة تركية، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها تركيا، مع انهيار سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.

وقال باشارير، في تصريحات له بالبرلمان التركي: «إن المسافة بين القصر الرئاسي والبرلمان 5 كيلو مترات فقط، في حين بلغت تكلفة خروج الرئيس رجب طيب أردوغان من القصر إلى البرلمان 5 ملايين ليرة».