عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزيرة الخارجية الليبية تلتقي نظيرها المصري اليوم في القاهرة

السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365

تصل وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى مصر، اليوم السبت، وذلك بناء على دعوة تلقتها من نظيرها المصري سامح شكري، خلال لقائهما في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش الوزاري العربي.



وبحسب بيان للخارجية المصرية، من المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيرته الليبية، في قصر التحرير بالقاهرة، على أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

وتأتي زيارة المنقوش إلى مصر بعد يومين من زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا.

والتقى رئيس المخابرات المصرية، الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في طرابلس.

كما التقى كامل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في بنغازي.