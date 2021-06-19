بريطانيا: كورونا يستفحل بين الشباب!

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"الخليج 365" من لندن: لوحظ تصاعد حالات الإصابة بكورونا بشكل لافت في بريطانيا، وقالت علماء في أمبريال كوليدج لندن إن الإصابات تستفحل بين الشباب.

وأعلن رسمي، عن 11007 حالة إصابة جديدة و19 حالة وفاة أخرى في آخر 24 ساعة. وتقارن الأرقام مع 9055 حالة و9 وفيات تم الإبلاغ عنها أمس الأربعاء، و7393 وسبع وفيات هذا الوقت الأسبوع الماضي.

وعدد الإصابات الجديدة اليوم هو الأعلى منذ 19 فبراير عندما تم تسجيل 12027 حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تلقى فيه 195565 شخصًا جرعتهم الأولى من لقاح COVID يوم الأربعاء، ليصل المجموع إلى 42216654، مما يعني أن أكثر من 80 ٪ من البالغين قد تعرضوا للطعن الآن.

وأيضًا، تلقى 234،834 جرعة ثانية، مما يعني أن 30،675،207 (58.2 ٪) قد تم تطعيمهم بالكامل في المملكة المتحدة.

جرعات الجمعة

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا سيكونون قادرين على حجز جرعة من يوم الجمعة.

وتسابق الهيئة العامة للصحة الوطنية الزمن، لتطعيم جميع السكان البالغين في الوقت المناسب للتأخير الذي حددته الحكومة لتخفيف جميع القيود المتبقية في إنكلترا في 19 يوليو.

وأظهرت فيه بيانات من دراسة REACT-1 أن الإصابات "ترتفع بشكل كبير" في جميع أنحاء إنكلترا، مع تضاعف عدد الحالات كل 11 يومًا.

تشير الدراسة التي أجراها علماء في إمبريال كوليدج لندن إلى أن انتشار كورونا COVID-19 هو الأعلى بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا، وكذلك الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا.

وفى الوقت نفسه، دعا باحث بارز في فيروس كورونا COVID-19 الحكومة البريطانية إلى تحديث قائمة الأعراض "الكلاسيكية" للفيروس.

وفقًا للبروفيسور تيم سبيكتور، المؤسس المشارك لدراسة أعراض ZOE COVID، فإن الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق والعطس هي الآن العلامات الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا.

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