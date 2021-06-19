بريطانيا تفتح بوابات السفر

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"الخليج 365" من لندن: تدرس الحكومة البريطانية تخفيف القيود المتعلقة بالسفر الدولي لمواطنيها الذين تناولوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الحكومة لشبكة (سكاي نيوز) إنها "تعمل مع الصناعة من أجل عودة آمنة للسفر الدولي، مسترشدة بأولوية واحدة وهي الصحة العامة".

وأضاف: "إدراكًا للمنطق الاستراتيجي القوي ونجاح برنامج اللقاح، بدأنا العمل للنظر في دور اللقاحات في تشكيل مجموعة مختلفة من إجراءات الصحة والاختبار للسفر الداخلي".

وإذا تمت الموافقة على الخطة الجديدة التي كانت تشرت تفاصيلها صحيفة (ديلي تلغراف) فهذا يعني أن البريطانيين الذين تم تطعيمهم بالكامل لن يحتاجوا إلى الحجر الصحي عند عودتهم من وجهات بما في ذلك الولايات المتحدة ودول في جميع أنحاء أوروبا.

وقال جيسي نورمان، وزير الشؤون المالية في وزارة الخزانة، إن الحكومة "تبحث بالتأكيد في جميع الخيارات هنا".

نهج اللقاح

وقال لشبكة سكاي نيوز: "لا نريد أن نتخلف عن الركب من قبل الدول التي قد تتبنى نهج اللقاح بجرعتين إذا كان من الممكن القيام بذلك بأمان وإذا كان يمكن القيام به بعناية وأمان."

وردا على سؤال عما إذا كان يتعين على البريطانيين عدم الغاء أي عطلة خارجية بعد، أجاب الوزير نورمان: "نحاول التحرك بحذر وبشكل تدريجي في الاتجاه الصحيح، لذلك لن ألغي أي شيء في هذه المرحلة".

وقال: "ولكن رغم ذلك، نحن في موقف لا نتحكم فيه بالفيروس وقد رأينا هذا البديل الجديد من دلتا، لذلك سيكون من غير الحكمة تقديم أي تفويض مطلق أو بيان حازم الآن."

واعترف وزير الشؤون المالية بأن التصور القائل بأن من تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وأغلبهم لم تتح لهم الفرصة إلا مؤخرًا للحصول على حقنة أولى، سيتم التمييز ضدهم إذا كانت قيود السفر تستند إلى حالة التطعيم "كان بالتأكيد أحد الاعتبارات التي يجب مراعاتها ".

وأضاف: "بالطبع لا يعاني من هم دون الثلاثين من نفس درجة التعرض للمرض التي يعاني منها كبار السن".

ويشار إلى أنه حتى الأسبوع الماضي فقط، كانت الحكومة البريطانية تحث الناس على قضاء عطلة في منازلهم هذا العام بدلاً من السفر إلى الخارج. لكن في وقت لاحق، لم يستبعد المتحدث باسم بوريس جونسون القيام برحلة خارجية لرئيس الوزراء نفسه.

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