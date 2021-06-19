بالصور..افتتاح نادي لمحامين دسوق في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتحت النقابة العامة للمحامين، ومجلس نقابة محامين كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فرع مقر، ونادي للمحامين بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور حسين الجمال، الأمين العام للنقابة العامة للمحامين، ويحي التوني، و عمر هريدي، وعبدالحفيظ الروبي، ومحب مكاوي، ونبيل عبدالسلام، وكلاء نقابة المحامين، وفراج زعفان، نقيب محامين كفر الشيخ، وسعيد العبسي، الأمين العام للنقابة، ونقيب محامين دسوق، ووكلاء النقابة عن محاكم كفر الشيخ، حضر الافتتاح هالة أبوالسعد، والمهندس عادل النجار، والصحفي محمد عبدالعليم داود، أعضاء مجلس النواب

أكد فراج زعفان، نقيب المحامين في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن افتتاح نادي المحامين بدسوق، وفرع لمقر النقابة بالمدينة يعد حدثا هاما في تاريخ نقابة كفر الشيخ، كما أن ذلك الحدث لن يكون الأخير، فقبل افتتاح نادي محامين دسوق جرى معاينة قطعة أرض تمهيدا لبناء نادي للمحامين في كفر الشيخ عليها.

وقال الأمين العام لنقابة المحامين في كفر الشيخ سعيد العبسي، ونقيب محامين دسوق، إن افتتاح مقر النقابة ونادي للمحامين بمحكمة دسوق، وهي محكمة جزئية سابقة لم تحدث في تاريخ نقابة المحامين، كما أن حضور كوكبة من أعضاء النقابة العامة على رأسهم الأمين العام وأعضاء النقابة ما هو إلا تتويج لجهودهم نحو إقامة نادي لمحامين دسوق.