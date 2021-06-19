شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا ويشدد على زيادة التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة بجهود التطعيم في الولايات المتحدة، معلنا أنه تم إعطاء 300 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا (كوفيد19-) في أول 150 يوما من حكمه.

وجاء هذا التطور المهم مع تحذير من تراجع معدلات التطعيم واستمرار انتشار السلالة "دلتا" من الفيروس، مما دفع بايدن إلى التحذير من أن الإصابات يمكن أن ترتفع مجددا، إذا لم يبذل الأمريكيون قصارى جهدهم.

وقال بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض "وحتى نحن نحقق تقدما كبيرا، لا تزال (الجائحة) تشكل تهديدا خطيرا وقاتلا.. والبيانات واضحة، إذا لم تحصل على اللقاح، فأنت معرض لخطر الإصابة بمرض خطير أو الموت أو نشر الفيروس".

ويبدو أنه من غير المرجح أن تنجح الولايات المتحدة في تحقيق هدف بايدن المتمثل في تطعيم 70 % من البالغين، بحلول الرابع من تموز/يوليو.

وحصل 65 % من البالغين في الولايات المتحدة على جرعة واحدة من اللقاح المضاد لكوفيد19-، وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في حين حصل 8ر147 مليون أمريكي، أو 6ر42 % على التحصين الكامل بتناول جرعتي لقاح.