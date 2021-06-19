محمد الفلاح - نتنياهو يرفض مغادرة سكن رئيس الوزراء.. وبينيت يمهله أسبوعين

السبت 19 يونيو 2021

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، يرفض مغادرة المقر الرسمي لرئيس الحكومة الواقع في شارع ”بلفور“ بمدينة القدس، والسماح لرئيس الحكومة الجديد نفتالي بينيت، بالسكن فيه.



ووفقا للقناة العبرية 12، فإن نفتالي بينت، طالب الجمعة، نتنياهو، بضرورة إخلاء المنزل الحكومي خلال أسبوعين، وذلك خلال رسالة رسمية أرسلها له، مشيرة إلى أن نتنياهو أبلغ في وقت سابق أنه يحتاج عدة أسابيع لإكمال تجهيزاته لإخلاء المنزل.

ويتذرع نتنياهو أنه يسعى للانتهاء من التجهيزات الأمنية في منزله الجديد في القدس، فيما لم تقرر المستشارة القانونية بمكتب رئيس الوزراء بعد، حول الفترة الزمنية التي يفترض على نتنياهو خلالها إخلاء المنزل.

ومن المقرر أن يناقش الكنيست الإسرائيلي الأسبوع القادم، مقترحا لقانون يسمح بتعديل وتصويب هذا الأمر، بحيث يتعين على رئيس الوزراء السابق إخلاء منزل رئاسة الوزراء خلال 14 يوما من حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، وفق القناة ذاتها.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت الأحد الماضي، لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت، بأغلبية 60 صوتا مقابل 59، لتنتهي بذلك فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاما.