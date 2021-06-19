إعادة انتخاب غوتيريش أميناً عاماً للأمم المتحدة لولاية ثانية

محمد الفلاح - إعادة انتخاب غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية

السبت 19 يونيو 2021

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، أنطونيو غوتيريش، أميناً عاماً لفترة ثانية، ليستمر في منصبه خمس سنوات أخرى، مسؤولاً عن المنظمة المكونة من 193 دولة.



وشرع السفراء في الجمعية العامة بالتصفيق عندما أعلن فولكان بوزكير، رئيس الجمعية، إعادة انتخاب غوتيريش بالتزكية.

قبيل الإعلان، قرأ سفين يورغنسن، سفير أستونيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الحالي، قراراً تبناه المجلس المكون من 15 دولة يوصي بتعيين غوتيريش لفترة ثانية.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تنتخب الجمعية العامة الأمين العام بتوصية من مجلس الأمن.

وتبدأ الولاية الجديدة لهذا السياسي البرتغالي الذي شغل في السابق منصب رئيس وزراء بلاده في الأول من يناير 2022 وتستمر حتى 2026.

وقال غوتيريش إثر إعادة انتخابه: "تحدينا الأكبر، وهو في الوقت نفسه فرصتنا الكبرى، هو استخدام هذه الأزمة (كورونا) لقلب مسار الوضع، والانتقال إلى عالم يستخلص العبر، ويعزز الانتعاش العادل والأخضر والمستدام ويُظهر المسار من خلال تعاون دولي متزايد وفعّال للاستجابة إلى المشاكل العالمية".

وأضاف أن "تجاوز هذه المرحلة سيتطلّب جهداً حقيقياً لتعزيز ما يعمل وشجاعةً لاستخلاص العبر مما لا يعمل. هذا الأمر يتطلّب أن نتبنى تدابير للوقاية والاستعداد - بالمعنى الواسع للمصطلح - وهذه أولية قصوى للنظام الدولي".

وغوتيريش هو رئيس وزراء برتغالي أسبق والمفوض السامي السابق للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين عامي 2005 و2015.