شكرا لقرائتكم خبر عن تمزيق صورة الأسد في تلبيسة شمالي حمص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من الريف الشمالي لمحافظة حمص، تمزيق صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد الموضوعة على مدخل مدينة تلبيسة من قِبل مجهولين بعد منتصف ليل الخميس.

وفي الـ 25 من مارس، المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن أطراف بلدة تل الذهب الواقعة بريف حمص الشمالي، شهدت اشتباكات بين عناصر من الأمن العسكري التابع لأجهزة النظام الأمنية من جانب، ومقاتلين سابقين من الفصائل من أبناء المنطقة من جانب آخر، حيث جرت الاشتباكات عند الأطراف الغربية لتل الذهب بالقرب من قرية قرمص، الأمر الذي أدى لسقوط 9 جرحى في صفوف الطرفين، وسط معلومات عن مقتل اثنين من الأمن العسكري.

ونشر المرصد في 15 مارس، أن مسلحين مجهولين استهدفوا أحد الحواجز الأمنية التابعة لـ مخابرات النظام والواقع عند مفرق «كفرلاها» طلف في ريف حمص الشمالي، بالإضافة إلى مهاجمة المسلحين لأحد الحواجز الأمنية المتمركزة على مفرق مريمين في ريف حمص الشمالي.