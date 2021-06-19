موجز الخليج 365 للتكنولوجيا.. "متجر جوجل" و هواتف آيفون المحرومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أصبحت شركة خدمات الحوسبة السحابية أمازون ويب سيرفس الموفر الرسمي لخدمات الحوسبة السحابية لشركة صناعة السيارات الفارهة الإيطالية فيراري.

أعلنت شركة "باندي" اليابانية لألعاب الفيديو إطلاق ساعة "تماغوتشي" الذكية بمناسبة اليوبيل الفضي، لإصدار لعبة "تماغوتشي" الشهيرة.

لن تحظى جميع هواتف آيفون بكل مميزات نظام التشغيل iOS 15 الذي طرحته شركة أبل الأمريكية مؤخرا.

فاجأت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "جوجل" عملاءها بالإعلان عن تدشين أول متجر حقيقي لها منذ التأسيس.

