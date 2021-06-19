تحذير لندن يعصف بـ"بيتكوين" والعملات المشفرة.. هروب البريطانيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استمر الهبوط الجماعي لأسعار العملات المشفرة ختام تعاملات الجمعة 18 يونيو 2021، بنسب كبيرة نتيجة تحذير لندن من عدم التعامل بها.

ووجهت أكبر جهة للرقابة المالية في أوروبا، الخميس، رسالة تحذيرية إلى المتعاملين بالعملات المالية المشفرة، بأنهم قد يتعرضون للإفلاس التام.

تراجع بيتكوين

وانخفضت بيتكوين 7% إلى 35.431 ألف دولار، لتخسر 2666.53 دولار مقارنة مع سعر إغلاقها السابق.

وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير بشكل لحظي والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش الجمعة، حسب رويترز.

وانخفضت بيتكوين، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 45.4 % عن أعلى مستوى بلغته هذا العام عند 64.895 ألف دولار في 14 أبريل/ نيسان الماضي.

تهاوي "إيثريوم"

كما انخفضت عملة "إيثريوم"، المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، 8.66% إلى 2165.68 دولار في تعاملات الجمعة، لتخسر 205.45 دولار من سعر الإغلاق السابق.

تحذير لندن

وحذرت هيئة رقابة مالية بريطانية، الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة مثل "البيتكوين"، بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.

وقالت "سلطة السلوك المالي" (اف سي آيه)، الجهة الوحيدة المخولة حق تنظيم الخدمات المالية داخل المملكة المتحدة، إن 2.3 مليون بريطاني يحملون عملات مشفرة مقابل 1.9 مليون العام الماضي.

وفي الوقت نفسه اعتبر 38% من المتداولين بالعملات الرقمية هذه الأصول بمثابة مقامرة، بانخفاض عن 47% العام الماضي، "بينما تتزايد أعداد من يرونها إما مكملا أو بديلا للاستثمارات السائدة"، وفق ما قالت الهيئة في بيان، حسب وكالة فرانس برس.

أسعار العملات المشفرة

وتراجعت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 3.81% إلى مستوى 0.293557 دولار.

وانخفضت عملة XPR نحو 5.19% لتصل إلى مستوى 0.788230 دولار.

وتراجعت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 5.81% إلى 154.70 دولار.

وانخفض سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 6.67% لتسجل نحو 20.63 دولار.

وتراجعت العملة الرقمية تشينلينك Chainlink LINK بنسبة 7.95 % لتسجل 21.13 دولار.