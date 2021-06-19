شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة تحمي أخاها من الرصاص بجسدها خلال هجوم مسلح بنيويورك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجا طفلان من الموت بأعجوبة، بعدما وجدا نفسيهما محاصرين خلال إطلاق نار حاول فيه مسلح، قتل رجل في حي برونكس في نيويورك، فلجأ الأخير إلى استخدام الصغيرين كدرع بشري من الرصاص الذي حمت الطفلة أخاها منه بجسدها، وفق ما ظهر في فيديو نشرته الشرطة الأمريكية، الجمعة.

ويظهر الفيديو الصادم لحظة تعرض صبي (خمسة سنوات) وفتاة (عشرة سنوات)، للنيران المتبادلة في أحد شوارع برونكس، بعدما أطلق مسلح النار على رجل عدة مرات من مسافة قريبة. وخلال المطاردة اصطدم الضحية بالطفلين اللذين سقطا على الأرض، وفق ما نشره موقع «abc» الأمريكي.

وفي الفيديو، يمكن مشاهدة الفتاة تسحب الصبي الصغير، وتغطيه بينما دوّى الرصاص من حولهما، ومحاولة الرجل المستهدف بالقتل، استخدام الطفلين درعاً بشرية ضد الرصاص المنهمر.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، أن الحادثة وقعت الخميس، في شارع شيريدان في الحي الفقير، حيث ظهر مطلق النار المجهول وفتح النار على الضحية البالغة 24 عاماً، وأصابه في ظهره ورجليه، وتابعت: «لم يكن الطفلان يعلمان هوية الضحية عندما كانا يسيران في الشارع»، مؤكداً أن أياً منهما لم يصب في الهجوم.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه فيه قفز بعد ذلك على دراجة بخارية يديرها شخص آخر وفر كلاهما من مكان الحادث.

ونقل الضحية إلى مستشفى في المنطقة، وأكدت الشرطة أن حالته مستقرة. ودعت الشرطة الجمهور للمساعدة في التعرف إلى المشتبه فيه، الذي وصفه بأنه رجل يرتدي نظارة شمسية وملابس سوداء بالكامل.