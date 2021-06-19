شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فتحى يطالب بإيجاد برامج وآليات لمحاصرة قضية الإدمان وتعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار النائب النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والتقى الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق، لدعم فاعلية الصندوق فى أداء مهامه.

وقال النائب أحمد فتحى، فى تصريحات له، إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يمثل الآلية الوطنية لتنفيذ برامج الوقاية من التدخين والمخدرات، مضيفًا أن قضية الإدمان وتعاطى المخدرات من القضايا الهامة التى لابد من التصدي لها في المجتمع من خلال برامج وآليات تهدف إلى محاصرتها بهدف حماية ووقاية الشباب.

ويذكر أن النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد من قبل أن الهدف من إطلاق مبادرة كلنا بنساعد، من قبل التنسيقية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، هو مساعدة أهالينا البسطاء فى كل المحافظات للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، مثل مشروع تكافل وكرامة، مضيفا أنه على الرغم من انتشاره إلا أن هناك البعض من أهالينا البسطاء لا يستطيعوا الاشتراك فيها وهنا يأتى دور المبادرة فى توصيل طلب المواطن للوزارة ليستفيد من الخدمة.

وذكر النائب أحمد فتحى، أن هناك مكتب لشباب التنسيقية بكل المحافظات، ومكتب فى وزارة التضامن الاجتماعى، ومن خلال ذلك يتم توصيل برامج الوزارة للمواطنين والشباب فى الجامعات وكذلك دور الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وغيرهم بكل القطاعات وكذلك خدمات التأمين وبرنامج مودة وغيرها من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى.