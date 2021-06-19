شكري: ضرورة إطلاق عملية تفاوض شاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

أكدت مصر على ضرورة تحريك الجمود الحالي بين الإسرائيليين والفلسطينيين لإطلاق عملية تفاوضية شاملة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، من نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ. وصرح حافظ أن الوزير شكري أكدَّ لنظيره الإسرائيلي على ضرورة تحريك الجمود الحالي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق عملية تفاوضية شاملة، على نحو يضمن تدعيم ركائز الاستقرار في المنطقة.

وبحسب المتحدث، أكد شكري على استمرار مصر في القيام بدورها في دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أكد الوزير شكري ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر بين الطرفين بما يُنذر بتفاقم الأوضاع مُجددًا، فضلًا عن الدفع قُدمًا بجهود إعادة الإعمار والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، مشددًا على حرص القاهرة على التحرك بخطوات عملية وجدية نحو تحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة.

يشار إلى أن مصر توسطت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل في غزة وإسرائيل بعد 11 يوماً من القصف المتبادل.