تأهب أممي لتزايد العنف بأفغانستان بعد رحيل القوات الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (أ ف ب)

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين، فيليبو غراندي، أن المنظمة الدولية تضع خططاً لمواجهة احتمال ارتفاع أعمال العنف في أفغانستان، عندما تنسحب القوات الأميركية بعد عقدين من تدخلها في هذا البلد.

وقال غراندي في مقابلة: إنه يتفهم أنه «لا يمكن أن تستمر إلى الأبد» عمليات عسكرية دولية، مثل تلك التي جرت في أفغانستان.

لكنه حذر من أن «انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وقوات أخرى أيضاً يشكل دليلاً آخر على أن العنف قد يتزايد بعد ذلك». وأضاف: «نحن نضع الخطط لذلك». وحققت حركة طالبان مكاسب كبيرة في مختلف أنحاء أفغانستان، فيما تستعد الولايات المتحدة لسحب آخر قواتها من البلاد بحلول سبتمبر بعد عشرين عاماً من التدخل، رغم أن محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية والمتمردين تراوح مكانها.

ويتخوف العديد من الأفغان لا سيما النساء اللواتي استبعدن إلى حد كبير من محادثات السلام بين المتمردين وكابول، من عودة نظام «طالبان» القمعي في حال انسحبت الولايات المتحدة.

كما يتخوف محللون من انزلاق الى الحرب الأهلية، في حال تركت كابول لمواجهة حركة «طالبان» بمفردها.

والوضع صعب أساسا بوجود حوالى 2,6 مليون لاجئ أفغاني في الخارج في نهاية 2020 حسب أحدث أرقام الأمم المتحدة.