وصول مئات اللاجئين إلى صقلية بعد انتشالهم من «المتوسط»

ابوظبي - سيف اليزيد - أوجوستا (رويترز)

نزل نحو 400 مهاجر، أمس، من على متن السفينة جيو بارنتس إلى ميناء أوجوستا الإيطالي في صقلية، بعد أكثر من أسبوع من انتشالهم من البحر المتوسط.

وانتشلت السفينة أوائل المهاجرين في العاشر من يونيو قبالة الساحل الليبي، وسيقضي معظمهم الآن 14 يوماً في الحجر الصحي، على متن مركب آخر، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وعلى مدى أعوام ظلت إيطاليا الطريق الرئيسي المؤدي إلى أوروبا أمام مئات الآلاف من طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين، لكن الأعداد التي تقدم على قطع الرحلة الخطرة عبر البحر المتوسط تراجعت في الأعوام الماضية.

لكن بيانات وزارة الداخلية الإيطالية كشفت أن الأعداد تزايدت في 2021، حيث وصل 18170 إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة مع 5696 في الفترة نفسها من العام الماضي.

إلى ذلك، قالت خدمات الطوارئ: إنه جرى إنقاذ أكثر من 40 مهاجراً، بعدما اصطدم قاربهم بساحل جزيرة لانساروتي الصخري، في جزر الكناري الإسبانية، بينما وصل قاربان على متنهما أكثر من مئة شخص بسلام إلى جزر أخرى.

وتوفي ما لا يقل عن ثلاثة، واعتبر اثنان على الأقل في عداد المفقودين، منهما طفلة في السادسة. وبحث رجال الإنقاذ عنهما باستخدام طائرة هليكوبتر، صباح أمس. وذكرت خدمات الطوارئ بالمنطقة، أن 12 ممن جرى إنقاذهم، ومنهم رضيعان وطفلان، نقلوا للمستشفى.