قتلى وجرحى حوثيون في الحديدة وريفها

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم وجرح عدد آخر وتدمير طقمين مسلحين في جبهتين بالساحل الغربي، أمس، جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الوحدات العسكرية المرابطة في الجبهات المتقدمة داخل مدينة الحديدة تعاملت بقصف مركز مع محاولات حوثية استحداث خنادق وتحصينات في قطاع معسكر الدفاع الساحلي وكيلو 16، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصرها وإجبار البقية على الفرار.

وفي جنوب الحديدة أفشلت وحدات من القوات المشتركة تحركات جديدة للميليشيات التابعة لإيران تستهدف منطقة «الفازة» بمديرية التحيتا.

وأوضح الإعلام العسكري أن الوحدات المرابطة لتأمين حياة المدنيين في منطقة «الفازة» وخطوط الإمداد للجبهات المتقدمة تعاملت مع تجمعات وأطقم للميليشيات قادمة من جهة «زبيد»، مؤكدا أن مدفعية القوات المشتركة باشرتها بقصف مركز أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصرها وتدمير طقمين فيما لاذ البقية بالفرار بين المزارع المحاذية لخط «الفازة - زبيد»، مشيراً إلى أن محاولة الميليشيات، التمركز في تباب ومزارع تمكنها من تهديد خط التماس والتجمعات السكانية في الفازة سبقها عشرات المحاولات خلال الفترة الماضية باءت جميعها بالفشل الذريع وخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوفها.

ولفت أن كل تحركات الميليشيات الحوثية التابعة لإيران مرصودة بدقة في كامل جبهات الساحل الغربي ولن تحقق أي هدف.