اليمن.. العثور على جثث مهاجرين أفارقة في ساحل «ذوباب»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

عثر صيادون يمنيون أمس، على جثث مهاجرين أفارقة كانوا قد قضوا الأسبوع الماضي عندما غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة سواحل اليمن. وقالت مصادر محلية، إن صيادين يمنيين وسكاناً عثروا على عدد من الجثث تعود لمهاجرين أفارقة في سواحل «الكدحاء، والمعقر» غربي مديرية «ذوباب» على البحر الأحمر.

وفي أوقات منفصلة منذ وقوع الكارثة تم انتشال جثث 79 مهاجرًا بينهم 4 بحارة يمنيين هم مسيرو القارب، بعد أن قذفت بهم الأمواج إلى سواحل محافظة لحج.

وفي الرابع عشر من الشهر الجاري كان نحو 200 مهاجر افريقي يحاولون العبور نحو اليمن، قبل أن يغرق قاربهم في عرض البحر، ولم ينجُ منهم إلا بضعة أشخاص.