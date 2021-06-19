15 منظمة تدين حكماً حوثياً بإعدام ناشطة حقوقية

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

دانت منظمات حقوقية ومدنية يمنية، حكماً بالإعدام أصدرته ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق الناشطة الحقوقية والمحامية زعفران زايد، رئيسة منظمة «تمكين المرأة».

وأعربت 15 منظمة حقوقية ومدنية في بيان مشترك، عن تضامنها مع الناشطة الحقوقية زعفران زايد، في الانتهاك الجسيم الذي ارتكب ضدها وذلك بإقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية بإصدار حكم إعدام من محكمة تابعة لها، واعتبرت ذلك انتهاكا يمس كل النساء اليمنيات عموماً والمدافعات عن حقوق الإنسان خصوصاً.

وأضاف البيان: «وإننا إذ ندين ونستنكر حكم الإعدام الذي أصدرته ميليشيات الحوثي ضد زعفران، لنؤكد أن قرار الميليشيات هذا يعد انتهاكا مركباً كونه استهدف امرأة تعمل في مجال حقوق الإنسان ويمثل اعتداء على العمل الإنساني والحقوقي برمته، بالإضافة إلى كونه انتهاكاً للسلطة القضائية التي تستغلها ميليشيات الحوثي سياسيا».

وعبرت المنظمات في بيانها عن بالغ الأسف للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المرأة اليمنية، والممارسات المستمرة في القمع والترهيب، والحد من حرية العمل والنشاط الإنساني الذي يحتاجه الشعب اليمني خلال فترة الحرب بشكل مستمر، وانتقدت وقوع تلك الجرائم على مرأى من العالم دون أي تحرك جاد من قبلهم لإيقاف مثل هذه الممارسات بحق النساء.