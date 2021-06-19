مصر: مناورة حربية بالذخيرة الحية لتحرير منطقة حدودية من الإرهابيين

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

نفذ الجيش المصري مناورة بالذخيرة الحية في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تحت اسم المناورة «رعد 5»، أمس، بمشاركة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لتحرير بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية حدودية وتطهيرها وتحرير الرهائن وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وكانت الفعاليات بدأت بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة وملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة، وتضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطيات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.

كما قامت العناصر المدرعة والميكانيكية بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة، حسب بيان المتحدث العسكري المصري.

وتدخل وزير الدفاع المصري، خلال المناورة، بفرض عدد من المواقف الطارئة للقوات المشتركة بتغيير أهداف الرمي وتمت إصابتها بدقة وكفاءة عالية، أظهرت المرحلة المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات عالية.