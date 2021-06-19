تحذيرات من سلالة "دلتا" خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم

ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، من انتشار سلالة "دلتا" من فيروس كورونا المستجد، خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم المنظمة حاليا في دول أوروبية عدة.

وبات معروفا أن سلالة "دلتا"، التي اكتشفت لأول مرة في الهند، أسرع انتشارا من غيرها من السلالات.

وقالت ميركل، قبل عشاء مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين "من الرائع، على سبيل المثال، وجود 14 ألف مشجع يمكنهم الحضور في ميونيخ. ولكن عندما أرى مدرجات الملاعب ممتلئة في دول أوروبية أخرى، أتشكك بعض الشيء عما إذا كان هذا هو الرد الصحيح للوضع الحالي".

وأصبح ماكرون هو أول ضيف أجنبي تلتقيه ميركل في برلين هذا العام بعد انحسار جائحة فيروس كورونا في ألمانيا.

بدوره، قال ماكرون إنه يفترض أن منظمي بطولة أمم أوروبا يقظون.

وأضاف "بالتأكيد، نحن على تواصل معهم للتأكد من أن الظروف في أفضل ما يكون. فيما يتعلق بفرقنا، الترتيبات جاهزة. السؤال الذي سيطرح للنهائي هو سؤال الجماهير".

وهناك تكهنات بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من الممكن أن ينقل مباريات الدور قبل النهائي والنهائي من العاصمة البريطانية لندن بسبب تفشي سلالة "دلتا" في بريطانيا وقواعد السفر. وذكر الاتحاد الأوربي أنه واثق من إمكانية التوصل لاتفاق.