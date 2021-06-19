اخبار العالم

بايدن: 4 يوليو يوم عيد الاستقلال والتحرر من “كورونا”

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

الرئيس الأميركي جو بايدن

حدد الرئيس الأميركي جو بايدن 4 يوليو المقبل يوم عيد الاستقلال والتحرر من فيروس . وأكد بايدن، الجمعة، أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بسبب التقدم المحرز في عمليات التلقيح ضد عدوى ، وقال إن الأميركيين سيحتفلون “بعيد الاستقلال وبالتحرر من فيروس كورونا”، في 4 يوليو المقبل.

وقال: “في 4 يوليو المقبل سنحتفل بعيد الاستقلال وبالتحرر من فيروس كورونا”. وأكد الرئيس الأميركي “نجحنا في تأمين مطاعيم كورونا لكل الأميركيين”، موضحا أن 65 بالمئة من البالغين الأميركيين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا”.

ولفت إلى أن “أكثر من 90 بالمئة من ضباط الجيش تم تطعيمهم بلقاح كورونا”، وشدد على أنه “بالإمكان تأمين وسيلة نقل مجانية لكل راغب بالحصول على المطعوم”.

وأضاف “لا بد من الحذر رغم الحصول على اللقاح المضاد لكورونا”. ولفت “أعلنت خلال زيارتي أوروبا استعدادنا لتقديم أكثر من مليار جرعة كورونا”، للدول التي باتت بحاجة للدعم في مواجهة الجائحة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا