شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن»: بدء عودة الحياة إلى طبيعتها في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في البلاد نتيجة التقدم المحرز في عمليات توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح بايدن في بيان صادر أمس، عن البيت الأبيض أن نحو 65 % من البالغين الأمريكيين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح, مبيناً أن تلقي جرعات اللقاح لا يعني بالضرورة التساهل في الإجراءات الوقائية.

ولفت إلى أن عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وصلت إلى حوالي 600 ألف، موضحاً أنه بالرغم من كون سلالة كورونا المسماة بـ"دلتا" تشكّل خطورة واضحة، إلاّ أن العلم قادر على مواجهتها.