توجيه عاجل من مصر للطيران للمسافرين: إثيوبيا توقف تأشيرات دخول المصريين لمطار أديس أبابا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة مصر للطيران أنها تلقت تعليمات عاجلة من السلطات المختصة بدولة إثيوبيا، بوقف العمل مؤقتًا بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية، لجميع الركاب المسافرين إلى مطار آديس أبابا.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن الشركة أعلنت أنه اعتباراً من منتصف الليلة سيتم وقف العمل، مؤقتاً، بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا؛ وذلك في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بدولة إثيوبيا.

وأوصت الشركة عملاءها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية وضوابط السفر والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com.