المنتخب الإنجليزي يتعثر أمام اسكتلندا في اليورو

أهدر المنتخب الإنجليزي فرصة التأهل المبكر إلى ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا 2020، بتعادله 0-0 مع ضيفه المنتخب الأسكتلندي مساء الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وبهذه النتيجة احتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف وراء التشيك، فيما جاء المنتخب الأسكتلندي في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة بفارق الأهداف أيضا وراء كرواتيا.

