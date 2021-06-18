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المنتخب الإنجليزي يتعثر أمام اسكتلندا في اليورو

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-18 | 23:00

المنتخب الإنجليزي يتعثر أمام اسكتلندا في اليورو

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أهدر المنتخب الإنجليزي فرصة التأهل المبكر إلى ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا 2020، بتعادله 0-0 مع ضيفه المنتخب الأسكتلندي مساء الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وبهذه النتيجة احتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف وراء التشيك، فيما جاء المنتخب الأسكتلندي في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة بفارق الأهداف أيضا وراء كرواتيا.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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